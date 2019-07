Menina morre engasgada após ser deixada sozinha em casa

Uma menina de oito anos foi encontrada morta no último domingo (28), em Praia Grande, litoral paulista. Ana Carolina Vieira de Almeida era deficiente física e foi deixada só pela mãe, que saiu para ir a uma balada. A principal suspeita é de que a criança tenha morrido engasgada após ter um refluxo durante a madrugada.

Foi o pai de Ana Carolina quem a encontrou. Notando a ausência da ex-companheira, ele foi até a casa onde ela vivia, no bairro Esmeralda. Foi quando descobriu o corpo da filha. Segundo as testemunhas, a mulher, de 38 anos, deixou a menina e dois filhos menores sozinhos na noite do sábado (27).