Depois de pelo menos um ano sofrendo violência ao lado das duas irmãs de 10 e 12 anos, uma menina pediu socorro para sua amiga de escola por meio de um bilhete escrito à mão. O pedido de ajuda da criança de 11 anos chegou até a Polícia civil pela motorista da van escolar das meninas.

O mandado de prisão temporária do pai das garotas, um vigilante de 56 anos, foi emitido depois que a Polícia Civil de Paulínia coletou os relatos das vítimas e efetuou um exame confirmando o rompimento do hímen da menina que mandou o bilhete.

Segundo o delegado responsável, Rodrigo Galazzo, assim que o bilhete foi entregue, a polícia foi buscar as vítimas na escola, junto do Conselho Tutelar, para colher os depoimentos.

“A menina que fez o bilhete disse que ele introduzia o dedo, que chegou a penetrá-las. Mas todas confirmaram. Elas falaram que ele as acariciava”, explicou Rodrigo ao site G1.

O homem foi preso e confessou que acariciava as filhas, mas que nunca penetrou nenhuma delas. Sobre a prisão, o delegado conta: “Foi tudo muito rápido e conseguimos prendê-lo no trabalho”.

As meninas agora moram com a mãe e devem receber acompanhamento do Conselho Tutelar e de psicólogos.

O agressor está preso temporariamente pelas acusações de estupro de vulnerável na cadeia da 2º DP de Campinas. Depois do período de 30 dias, o delegado que cuida do caso deve pedir a prisão preventiva do vigilante.

