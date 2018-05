Fernanda Gentil conta como o filho reagiu ao saber sobre namoro com mulher

Namorando há quase dois anos com a jornalista Priscila Montandon, a apresentadora Fernanda Gentil, 31 anos, participou do programa Espelho, no Canal Brasil, e contou sobre qual foi a reação do filho Lucas, 9 anos, ao saber sobre o romance. Fernanda foi casada com o empresário Matheus Braga por três anos e se preocupou com o que o menino poderia ouvir na escola por sua mãe estar namorando uma mulher.

“O Gabriel é muito novinho, vai crescer anos-luz à frente por estar em um ambiente plural. Com o Lucas tive uma conversa pelo que ele poderia ouvir na escola”, disse a apresentadora. Fruto do relacionamento com o ex-marido, Gabriel tem 2 anos e 8 meses. Já Lucas é criado por Fernanda desde que a mãe biológica do menino morreu de câncer, quando ele tinha apenas 1 ano e meio.

Segundo seu relato, a conversa com o mais velho foi bastante tranquila. “Falei ‘eu amo a Priscila e agora ela é a da nossa família. Por ser um pouco diferente e mulher, pode ser que você ouça algo na escola, mas a mamãe não está fazendo nada de errado’. Ele falou com ela com um sorrisinho de ‘já sei’ e nunca mais falou sobre isso”, contou.