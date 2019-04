Menina de 11 anos é morta pelo pai após defender a mãe de agressões

Michele Magalhães Rodrigues, de 11 anos, foi baleada na noite do último domingo (7) pelo próprio pai, Lucival de Oliveira Rodrigues, após tentar defender a mãe de agressões. O crime aconteceu no povoado de São José de Itaporan, na cidade de Muritiba, no recôncavo da Bahia.

Segundo a Polícia Civil, a menina estava tentando proteger a mãe, Darlene dos Santos Magalhães, de socos que levava do marido. O irmão da vítima, de 5 anos, também foi baleado e ficou ferido. O pai das vítimas está foragido.

Ainda de acordo com as informações divulgadas pela polícia, Lucival Rodrigues havia agredido a esposa por ciúmes. Michele morreu no local do crime. Seu irmão foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, mas ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

O corpo de Michele foi levado ao Instituto Médico Legal de Santo Antônio de Jesus. Não foram divulgadas informações sobre o velório e sepultamento.

O caso foi registrado na delegacia de Cruz das Almas e vai ser investigado pela Polícia Civil. A mãe da menina deve prestar depoimento nos próximos dias.

