Menina de 11 anos é estuprada por 14 homens em festa

Uma criança de 11 anos foi estuprada por pelo menos 14 homens durante uma festa em Praia Grande, no litoral de São Paulo. O boletim de ocorrência sobre o abuso foi registrado no domingo, de acordo com o G1.

A menina procurou ajuda na casa de uma amiga da família, que a levou para o hospital. Lá, a médica de plantão fez exames e constatou que a menina havia tido relações sexuais recentes. O Conselho Tutelar da cidade foi chamada.

A uma conselheira, a menina disse que não conhecia os abusadores e que não sabia se eles tinham usado preservativo. Ela está sob guarda do Conselho Tutelar, já que a mãe está internada com problemas de saúde. Não há notícias sobre o contato do pai.

A polícia ainda não tem pistas dos autores do crime.

