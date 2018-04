Menina de 11 anos fez falsa comunicação de crime de estupro, diz polícia

Durante novo depoimento na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), na segunda-feira (23), a menina de 11 anos que disse ter sido vítima de um estupro coletivo em Praia Grande, no litoral de São Paulo, disse que mentiu sobre o ocorrido. Segundo a polícia, ela queria evitar uma briga com uma colega da mesma idade, informa o G1.

A criança pediu socorro, no domingo (22), a uma vizinha e foi encaminhada ao Pronto Socorro, onde os médicos constataram possível abuso sexual. No entanto, a hemorragia identificada pelos profissionais era, segundo laudo do Instituto Médico Legal (IML), menstruação. O IML não atestou relação sexual recente, informou o delegado titular da cidade, Carlos Henrique Fogolin de Souza.

“Não aconteceu nada. Não existiu estupro coletivo. Em depoimento, ela admitiu que inventou a história para evitar que apanhasse de uma amiga”, disse Carlos. Agora, a Polícia Civil passa a investigar a relação da menina com a vizinha que a ajudou.

Além do laudo do IML, apurou-se que não houve baile funk na região por ela mencionada na última semana. Logo, o local onde a menina disse que o crime havia ocorrido é inverídico.