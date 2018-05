Looks do casamento real: stylist comenta as escolhas dos convidados

Neste sábado (19), Meghan Markle e o príncipe Harry se casaram em Londres. Para a cerimônia realizada na Capela de São Jorge, o casal reuniu parentes e amigos para celebrar o seu amor. E não faltaram looks caprichados para prestigiar o casamento real.

CLAUDIA conversou com o stylist Rodrigo Polack, apresentador do programa 5 looks, da Discovery Home&Health, que comentou cada visual escolhido pelas famosas para o grande dia de Meghan e Harry.

Carrey Mulligan

O vestido midi nude, ultra delicado e bordado à mão, da marca Erdem, foi o escolhido pela atriz Carrey Mulligan. “[A peça] trouxe feminilidade e frescor à cerimônia. A faixa preta marcou a cintura e também contrapôs ao tom pastel, modernizando as flores’, diz Rodrigo Para auxiliar no look, a artista ainda contou com uma bolsa branca média de couro, segurada com displicência. “Deixou o visual muito mais cool, com impressão de ter se vestido sem esforço. Carrey mostrou que mesmo jovem, tem personalidade para usar um look tão romântico e delicado,”

Abigail Spencer

Para Rodrigo, o vestido azul de poá, da marca Alessandra Rich, com silhueta em A, com casquete ultraromântica de flores e volilette poderia quase ser um look de época, não fosse pelo cinto de couro e pedrarias e pela fenda frontal. “Uma das poucas que resolveu mostrar um pouco de pele. O batom vermelho intenso, também modernizou a imagem de Abigail.”

Victoria Beckham

O vestido midi marinho de Victoria Beckham, da sua própria marca, tinha decote profundo (mas discreto!) e mangas com fendas. “Na cabeça, uma casquete super clássica, com voilette. Nos pés, scarpin (o sapato eleito da cerimônia!) vermelho, para contrapor e tirar a sobriedade. O look mistura referências do clássico com o moderno, mantendo a sofisticação e identidade de Victoria, ao longo de todos esses anos como estilista.”

Amal Clooney

O vestido midi amarelo super vibrante, da marca Stella McCartney, com leve calda, foi o escolhido por Amal Clooney. “Trouxe vida à cerimônia. O chapeleiro Sfephen Jones criou uma peça discreta, com voilette, usado na lateral. O cabelo solto e ondulado trouxe frescor ao look. Clutch e scarpin dourados e metalizados, modernizaram a imagem da advogada.”

Sarah Rafertty

O vestido Lanvin azul e sem decote de Sarah Rafertty poderia passar despercebido se não fossem os detalhes bordados nas mangas com volumes deslocados e no styling certeiro que misturou dois tons discretos de azul. “Repare que a parte bufante é em outro tom, mais vivo. A clássica casquete com voilette, aparece mais uma vez, porém, no mesmo tom mais vibrante de azul. O scapin nude, chique, alongou a silhueta.”

Gina Torres

A integrante da série Suits Gina Torres optou por um vestido floral, da marca Costarellos, leve, fluido e em cores. “Trouxe uma imagem romântica, mas nada boring. Para compor o look, bolsa Prada e scarpins Louboutin. O chapéu neutro e joias discretas deram o tom sofisticado e elegante”, diz o stylist.