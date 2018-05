6 momentos em que Meghan Markle ousou no casamento com Harry

Ela escolheu um vestido minimalista…

Diferentemente do que era esperado para o casamento, Meghan Markle optou por um vestido simples e elegante. A, agora, Duquesa de Sussex trocou detalhes recorrentes em casamentos reais como saia volumosa, mangas bufantes, laços e renda por um modelo de corte ajustado até a região dos quadris com saia discreta e cauda pequena. O modelo é a Givenchy, assinado pela estilista Clare Waight Keller.

–

… E deixou os ombros à mostra

Apesar de manter as mangas compridas, tradicionais em casamentos reais, Meghan optou por um decote canoa, que deixa os ombros à mostra, dando uma leve sensualidade ao visual.

–

Mensagem secreta no véu

A duquesa decidiu colocar o o véu como grande destaque do look, por isso o vestido tinha poucos detalhes. Os bordados nas pontas da peça representam flores dos países que formam a Commonweatlh, a comunidade de países que já foram colônia britânica, mas, mesmo independentes, mantém laços morais com a Grã-Bretanha.

–

E arrumou o cabelo em um coque messy

Não é a primeira vez que Meghan opta por fios bagunçadinhos. Em suas primeiras aparições oficiais com Harry, esse detalhe ganhou as redes, já que estamos acostumadas à Kate com sua escova perfeita ou coque com redinha. No casamento, Meghan manteve o chamado messy bun baixo, o que deu ainda mais espaço para véu e da coroa brilharem.

–

Fez uma maquiagem natural

Foi a própria noiva, com ajuda de dois amigos, quem fez sua maquiagem. Defensora da beleza natural, ela cumpriu o que sempre defendeu ao deixar suas sardinhas à mostra. A base leve deu um aspecto natural, mas iluminado, à noiva. Ela também não fez olho esfumado ou marcado nem usou um batom chamativo.

–

Entrou sozinha na igreja (e depois foi acompanhada por Príncipe Charles)

Depois de uma longa confusão sobre quem levaria a noiva até o altar, ela caminhou sozinha dentro da Capela de St. George e depois foi deu o braço ao sogro, o príncipe Charles.