Futura esposa de príncipe Harry, a atriz Meghan Markle, 36 anos, fez sua primeira aparição pública com ele na terça-feira (09) e quebrou mais um protocolo. Ela estava de coque despojado –o chamado messy bun– e, segundo a revista People, isso foge do que se é estabelecido para a realeza britânica. Se você reparar, Kate Middleton está sempre com o cabelo impecável e até usa uma redinha nos coques para garantir que nenhum fio escape.

Não é a primeira vez que Meghan mostra estar mais preocupada com seu bem-estar do que com as regras da realeza. É esperado que membros da Família Real usem meia-calça nude quando estão de saia ou vestido, mas, no anúncio do noivado, ela estava com as pernas livres. Além disso, noivas não costumam ser convidadas para as festas de fim de ano da rainha, mas Harry pediu – e conseguiu!– uma excessão no Natal passado para a sua futura esposa.

Gente como a gente! Estamos adorando o casal.