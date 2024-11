Manu Gavassi anuncia gravidez e choca a internet: “5 meses de amor”

Por meio de seu instagram, a cantora e ex-BBB Manu Gavassi anunciou que está grávida. Com uma foto exibindo a barriga, ela revelou que está de cinco meses, e o bebê é fruto de sua relação com o modelo Jullio Reis. Os papais estão noivos há pouco mais de seis meses.

Nas redes, amigas e fãs estão comemorando a notícia. A também ex-BBB Linn da Quebrada comentou: “AAAAAAAHHH QUE TUDOOOO muito, muito feliz por vcs”. A cantora Preta Gil elogiou a nova mamãe, “Que linda, Deus abençoe”.

Bruna Marquezine, amiga pessoal da cantora, mostrou surpresa com a revelação, confirmando a forma íntima que o casal tem mantido a gravidez. “MEU DEUS!!!! Meu Deus! Meu Deus! Eu tô em choque! VIVAAAAA! Muita saúde! Eu amo vocês”, comentou a atriz.

Uma fã celebrou o momento e destacou o amudurecimento da cantora que iniciou a carreira muito jovem e agora vai ter um filho. “Caiu uma lagriminha aqui, Manu, vou dar um voo em dança aérea com uma música tua e você se preparando pro voo mais bonito de uma mulher-pássaro”.

Manu iniciou sua carreira em 2010, com o álbum autointitulado. Tem hits na carreira como “Garoto Errado” e “Planos Impossíveis”. Estrelou produções na televisão, como em “Malhação Sonhos”, onde viveu a vilã Vicki. Sua participação no BBB20 foi estrelar, chegando ao terceiro lugar da edição. Durante o reality, participou de grandes embates e influenciou com a sua moda e personalidade única.

