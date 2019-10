Mamma Bruschetta é diagnosticada com câncer no esôfago

Mamma Bruschetta, 70 anos, foi diagnosticada com câncer no esôfago. A informação foi revelada pela colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, nesta quinta-feira (24).

Longe da atração em que trabalha no SBT, o Fofocalizando, a apresentadora encarava uma série de exames para fazer uma cirurgia bariátrica. Porém, durante essa preparação, Mama foi diagnosticada com um tumor maligno no esôfago.

“Durante uma endoscopia, o médico percebeu o tumor e retirou uma parte da massa para biópsia. O resultado saiu há poucos dias e apontou malignidade”, revelou a jornalista.

A assessoria de imprensa do SBT confirmou a doença da apresentadora por meio de uma nota. Com isso, ela permanece afastada do programa de fofocas vespertino da emissora de Silvio Santos.

Sobre o diagnóstico, Mamma comentou que está tranquila e confiante, já que o médico explicou que a quimioterapia terá inicio o quanto antes e as expectativas são as melhores possíveis.