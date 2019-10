São Paulo pode se tornar o maior carnaval de rua do país em 2020

Por incrível que pareça o fim de ano está chegando, consequentemente uma das maiores comemorações, o Carnaval, também! Para garantir a folia para os paulistanos e turistas, a Secretaria Municipal da Cultura da cidade de São Paulo já conta com a lista de blocos de rua para a festividade de 2020.

Segundo os dados divulgados pela Secretaria, 865 blocos foram inscritos para 960 desfiles em várias regiões da cidade, que vão acontecer entre 15 de fevereiro e 1 de março. Comparado ao ano passado, o número de inscrições bateu recorde com um aumento de 37%. Por isso, há grandes chances da cidade se tornar o maior carnaval do Brasil.

“Nossa festa é a cara da cidade, construída pela tradição cultural dos blocos de São Paulo nos últimos anos, no modelo de carnaval livre, democrático, descentralizado e organizado que está se tornando referência, com artistas da cidade e de todo o país. Em 2020, teremos um Carnaval maior, mais espalhado pelas regiões e com trajetos descentralizados, preenchendo todos os dias da festa com mais harmonia”, explicou Alexandre Youssef, secretário municipal de Cultura.

