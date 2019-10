Homem invade sede da polícia em Paris e mata policiais

Na tarde desta quinta feira (03) em Paris, um homem invadiu a sede da polícia e atacou oficiais com uma faca. Segundo a prefeita, Anne Hidalgo, vários policias morreram, mas ainda não há um balanço oficial de feridos.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

De acordo com o jornal Le Parisien, o homem teria assassinado pelo menos quatro pessoas antes de ser abatido. A identidade do criminoso não foi revelada, mas o secretário do sindicato Alliance Police, Loic Travers, disse ao G1 que o responsável pelo ataque trabalhava no setor administrativo da polícia há 20 anos. “Era um funcionário, a priori, modelo que não dava problemas”, afirmou.

O local foi bloqueado por autoridades e uma estação de metrô também foi fechada por questões de segurança.

Em nota, o Palácio Eliseu afirmou que o presidente francês, Emmanuel Macron, está no local do incidente.

Em seu Twitter, Anne Hidalgo, prefeita de Paris, disse:”O balanço é pesado, vários policiais perderam a vida. Em meu nome e no dos parisienses, meus pensamentos vãos para as famílias das vítimas e seus entes queridos”.

Lors du #ConseilDeParis, nous rendrons hommage aux victimes et nous saluerons l’engagement sans faille des membres des forces de l’ordre au service de la sécurité des Parisiennes et des Parisiens. Nous savons ce que nous leur devons. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) October 3, 2019

PODCAST – Como ter mais orgasmos: o caminho para uma vida sexual satisfatória