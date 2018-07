Mãe que deu à luz durante acidente de caminhão é identificada

Após sofrer um acidente na Rodovia Régis Bittencourt e falecer devido ao tombamento do caminhão, a vítima, mãe de um bebê que nasceu logo depois do choque, foi identificada pela família como sendo Ingrid Irene Ribeiro. Ela só foi identificada no domingo, dia 29, porque estava sem documentos.

O tombamento aconteceu na quinta-feira, dia 26, na região do Vale do Ribeira, interior de São Paulo. Ingrid foi arremessada do caminhão em que estava e morreu depois de ter seu abdômen rompido. Foi a ruptura que obrigou o bebê a nascer involuntariamente.

Depois de ser arremessada, as tábuas de madeira transportadas pelo caminhão caíram em cima da passageira, atingindo o abdômen. Equipes de emergência encontraram o bebê entre os destroços e o levaram até o Hospital Regional, em Pariquera-Açu.

Leia mais: Polêmica: cena de casamento em Segundo Sol divide opiniões

A bebê passou um tempo a UTI Neonatal, onde estava internada por precaução devido ao trauma, e já está com a família, segundo a irmã da vítima, Adriele Ribeiro. Os parentes do bebê conseguiram a liberação judicial para levar a criança de volta para o Paraná. Adriele acompanhou todo o caso e postou os acontecimentos na sua conta no Facebook.

O motorista do caminhão recebeu alta na sexta-feira, dia 27, e aos médicos que prestaram o atendimento, disse que não conhecia a mulher. Conta que apenas deu carona para Ingrid em um posto da BR-116, em São José dos Pinhais, a cerca de 100 km do local do acidente.

Ingrid mesmo era de São José dos Pinhais, na Região de Curitiba, onde pegou a carona e completaria 21 anos nesta segunda-feira, dia 30. O pai da bebê vive em Santa Catarina e a família da vítima diz não saber por que a jovem estaria viajando para São Paulo.

Leia mais: Teremos mais um eclipse em 2018 – e ele está próximo

Veja mais: A lembrancinha inusitada do aniversário do filho de Thaís Fersoza e Teló