Polêmica: cena de casamento em Segundo Sol divide opiniões

Quando a cena de uma novela vira o assunto do momento nas redes sociais é porque causou impacto nas telinhas. O burburinho em questão é o casamento de Cacau (personagem interpretado por Fabiula Nascimento) e Roberval (Fabrício Boliveira), na novela Segundo Sol, da Rede Globo.

Após saber que a noiva estava tendo um caso com Edgar (Caco Ciocler), Roberval pegou o microfone e disse um “não” categórico no altar. O que veio em seguida, porém, dividiu opiniões na internet. É que o noivo, descontrolado, humilhou, xingou e rasgou o vestido da noiva até derrubá-la no chão.

Fatos que chamaram a atenção da audiência foi a falta de compaixão, sororidade entre as mulheres, que não ajudaram a noiva, e a violência contra a mulher. Rapidamente, a ficção foi comparada a cenas da vida real e fomentou a discussão. Confira algumas opiniões que surgiram em post da Rede Globo, no Instagram, sobre a cena:

“Foi ‘mto’ forte a cena deu vontade até de entrar na tela e ajudar ela tadinha … mais isso foi legal e me fez refletir q a gente nunca deve deixar a raiva nos dominar ‘mtas’ vezes a gente acaba fazendo coisas q pode acabar com a vida do outro a humilhação foi ‘mto’ triste“, disse uma seguidora.

“Como viver no mundo onde fala-se em respeito com uma cena dessa nojenta sente um nojo uma falta de respeito onde a mulher até se sente culpada achando q merecia passar por isso mesmo cade o nosso valor como mulher….se fosse o contrário como seria? ele seria o pegador ele seria o Homem de verdade?”, disse outra seguidora.

Outro seguidor criticou a falta de compaixão entre as pessoas: “A cena é didática e acontece todo dia em todo lugar do Planeta. E quando acontece, a maioria das pessoas se preocupam mais em filmar do que socorrer a vítima”.

“Tudo bem que a Cacau errou traindo o Roberval, mas foi muito exagerada a humilhação, não precisava de tudo isso”, retrucou outra seguidora.