Mãe joga filha de 4 anos do quinto andar e se atira em seguida

Uma menina de quatro anos foi jogada do 5º andar de um prédio durante a madrugada desta sexta-feira (24), no Jaragué, Zona Oeste de São Paulo. A principal suspeita é que a própria mãe tenha jogado a filha pela janela.

A Polícia Militar foi acionada por moradores do edifício por volta da 0h30. A criança sobreviveu pois teve sua queda amortecida por um carro que estava na entrando no prédio. Os ocupantes do veículo chamaram a ambulância e ela foi levada para o Hospital das Clínicas.

Carro amorteceu a queda da criança de 4 anos

Segundo polícia, a vítima estava enrolada em lençóis, o que indica que ela estava dormindo quando foi lançada para fora do apartamento. Ainda de acordo com a PM, a rede de proteção da janela também foi cortada.

Fogo no apartamento

Depois de jogar a filha, a mãe se trancou no apartamento. O Corpo de Bombeiros criou um grupo de negociação para socorrer a mulher, mas ela se negou a abrir a porta para ser atendida.

Em visível quadro de surto, a mãe ainda ateou fogo nas cortinas da janela. Para conter o incêndio e resgatá-la, os bombeiros arrombaram a porta da residência.

Logo após, a mulher, que já estava sentada sobre o parapeito da janela, atirou-se do quinto andar de seu apartamento.

O caso ocorreu em um prédio da Avenida Corifeu de Azevedo Marques. A menina caiu sobre um carro e sofreu escoriações leves. A mãe foi socorrida com vida, mas seguiu para o hospital inconsciente e não há outras informações sobre seu estado de saúde.

Mãe também se atirou da janela

Leia também: Morre menina que caiu em poça de gasolina durante assalto no Rio

+ Senado aprova Lei Maria da Penha para mulheres transgêneros

Siga CLAUDIA no Youtube