Mãe faz confusão e envia brinquedo erótico ao filho na escola

Ser mãe não é nada fácil, por isso é supercomum acontecer alguns deslizes inusitados. E esse foi o caso de Helen Cox, que enviou, sem querer, um brinquedo erótico para seu filho, de 5 anos de idade, na escola.

A mãe contou para o The Independent que o menino encenaria a história do nascimento de Jesus ao lado de seus colegas. Ele interpretaria um pastor e, por isso, os professores pediram para a mãe comprar uma fantasia e mandar para a escola. Helen comprou uma ovelha inflável com o preço mais acessível pela internet para complementar a fantasia da criança.

Entretanto, quando o produto chegou, todos se surpreenderam, pois a ovelha tinha lábios vermelhos volumosos, cílios avantajados e um buraco na parte de trás (!).

“Eu mal pude acreditar. Não sabia se dava risada ou se chorava! Como eu explicaria isso para os professores? Não faço ideia se eles viram que era um brinquedo erótico e que por isso mandaram o objeto de volta para casa. Fiquei passada!”, relatou a mãe.

E pelo jeito Helen não vai conseguir se livrar do boneco tão cedo, isso porque seu filho se apegou à ovelha inflável e a colocou na lista de “brinquedos” favoritos.

“Eu disse para ele que aquilo nem se parecia com uma ovelha de fato porque tinha bigode, batom vermelho e um laço na cabeça, mas, mesmo assim, ele queria brincar com ela. Ele, provavelmente, está no quarto neste exato momento colocando um monte de pecinhas de Lego no buraco”, contou a mãe para o jornal.

