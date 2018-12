Vídeo mostra mulher dando à luz em chão de hospital público

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma mulher minutos depois de dar à luz no chão da sala de espera do Hospital Municipal Pedro II, no Rio de Janeiro. Ela teria aguardado mais de uma hora por atendimento. Ao jornal Extra, funcionários disseram que não havia médico nem enfermagem no plantão, apenas recepcionista, maqueiro e segurança.

Nas imagens, a mãe aparece tentando fazer com que o bebê chore. Ela está sentada no chão e ao redor dela há uma poça de sangue.

Os funcionários do hospital estão com o salário de novembro atrasado e sem previsão de receber o 13º.

A Secretaria Municipal de Saúde enviou a seguinte nota à CLAUDIA:

“A direção do Hospital Municipal Pedro II informa que a paciente já chegou à unidade em período expulsivo do trabalho de parto e não deu tempo de o médico, que estava em outro atendimento, chegar. O bebê nasceu com 36 semanas e se encontra sob cuidados médicos. Na hora em que a mãe estava aguardando atendimento, 4 médicos obstetras estavam na unidade atendendo outras gestantes, além de três pessoas da equipe de acolhimento. Mãe e bebê passam bem.”

Leia mais: Pai forçou filho de 11 anos a fazer sexo com madrasta para ‘não virar gay’

+ MP e Polícia de Goiás montam força-tarefa para apurar caso João de Deus

Siga CLAUDIA no Instagram