Mãe esconde câmera e grava marido estuprando filha

Acusado de estuprar sua própria filha de sete anos, o jardineiro Marcelo Espírito Santo da Silva foi preso em flagrante na última sexta-feira (20) na cidade de Novo Gama, em Goiás, graças a um vídeo gravado pela mulher registrando o ocorrido.

Ao suspeitar do comportamento estranho do homem em relação à filha, a mãe da vítima escondeu seu celular em um móvel na sala e deixou a câmera ligada enquanto ia colocar seu outro filho de dois anos para dormir. A gravação registrou o homem estuprando a menina e a mãe levou as imagens para o Conselho Tutelar no dia seguinte.

A polícia foi acionada e a prisão foi efetuada. Segundo Alessandro Rodrigues, presidente do Conselho Tutelar da cidade em entrevista ao UOL, “o laudo do Instituto Médico Legal (IML) comprovou que a criança não era mais virgem, isto é, este não foi o primeiro abuso”.

Após sua prisão, Marcelo negou o crime e afirmou que “só queria provocar a minha esposa”. O homem foi indiciado por estupro de vulnerável e pode pegar de 8 a 15 anos de prisão.

