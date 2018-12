Mãe denuncia preconceito sofrido por filha deficiente e post viraliza

Uma mãe usou as redes sociais para denunciar o preconceito que sua filha sofreu em uma escola pública do entorno de Brasília. A menina tem deficiência mental. Em um post publicado na quinta-feira (6), a mãe mostra uma foto de turma em que a filha, Ana Luiza, aparece afastada das demais colegas de sala. Ela diz que houve falta de sensibilidade dos profissionais que trabalham na escola.

A publicação viralizou na internet e em 24 horas teve quase 70 000 compartilhamentos. “Sabe porque ela está ali, triste no cantinho? Porque as meninas da turma dela não deixaram e não quiseram estar do lado dela na foto”, diz o texto.

A mãe diz que Ana Luiza tem atraso na aprendizagem por conta da deficiência e que a matriculou na escola porque o colégio dizia trabalhar com pedagogia inclusiva. “Esta não é a primeira vez que ela passa por este tipo de situação este ano. No começo do ano ela cortou a franja sozinha porque disse que queria ser bonita como a amiga que não a deixava brincar e ser da turma delas, por exemplo”.

Leia o relato completo:

“Tá vendo essa menina no cantinho da foto com cara de triste? É minha filha, Ana Luiza. Sabe porque ela está ali, triste no cantinho? Porque as meninas da turma dela não deixaram e não quiseram estar do lado dela na foto.



A Ana Luiza tem deficiência mental, o que atrasa sua aprendizagem e faz ela parecer que é mais nova do que parece, embora possa ter futuramente uma vida normal dentro de suas limitações. Ela estuda numa escola pública que trabalha na forma de INCLUSÃO para crianças com deficiência.

Ou deveria dizer forma de EXclusão?



Esta não é a primeira vez que ela passa por este tipo de situação este ano. No começo do ano ela cortou a franja sozinha porque disse que queria ser bonita como a amiga que não a deixava brincar e ser da turma delas, por exemplo.



A Ana é uma menina doce e amiga. Adora cantar e dançar, é amorosa. Eu sempre soube que crianças são cruéis… sempre soube. Mas me pergunto: O que os pais dessas crianças cruéis ensinam a elas? O que esses pais ensinam a essas crianças sobre tratar as pessoas, independente de sua situação física ou mental?



O professor infelizmente não estava presente no momento da foto, e nada pode fazer. O responsável que tirou a foto infelizmente tinha menos sensibilidade que o normal para ter permitido está situação ou sequer se importar e seguir a diante com a foto.



Eu estou e fico muito triste de ver que minha filha ainda irá passar por esta situação neste mundo cruel. Mas a intenção do texto é pedir que ensinem ao seus filhos a tratar as pessoas, independente de sua situação mental ou física. Ensinem seus filhos a amar, ser sensível, doce, como a Ana é.



Eu lamento muito que minha filha tenha passado por isso, mas lamento mais ainda pelas crianças que fizeram isso. Penso que tipo de adulto serão, que tipo de profissionais serão, que tipo de pais serão… “

