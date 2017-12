No último final de semana, uma menina de 9 anos foi obrigada a cortar o cabelo por parentes que disseram que ele era “podre”. Duas tias e duas primas foram denunciadas pela garota e sua família pela agressão. Caso aconteceu em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo. Os pais flagraram a situação quando foram buscar a filha na casa da avó.

“Estavam duas irmãs minhas, uma sobrinha e a mulher do meu sobrinho pegando o cabelo e repicando. Falando que era podre, que ia apodrecer. Ela sentia dor, porque estavam puxando. Uma estava com a tesoura e as outras puxando com pentes-finos “, contou a mãe, que preferiu não se identificar, ao G1.

Ao portal, a menina disse que as tias e primas riam enquanto criticavam a mãe dela. “Não perguntaram se podia. Falaram que a minha mãe não cuidava do cabelo e que era podre. Eu fiquei muito triste, mas fiquei quietinha.”

Desde então, a criança não deixa ninguém passar a mão em sua cabeça, pois afirma que está dolorida. Além disso, a mãe conta que ela está confusa sobre o ocorrido. “Ela fala, ‘mãe, por que elas fizeram isso comigo? Eu não fiz nada para elas’. Eu disse que também não sei o porquê.”

