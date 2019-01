Na última quinta-feira (11), a mãe de Eliza Samúdio, Sônia de Fátima Marcelo da Silva Moura, em entrevista ao portal Universa, revelou como lida com o neto Bruninho, o filho de Eliza com o goleiro Bruno Fernandes, sobre o crime que tirou a vida da mãe do menino.

Em 2010, Eliza foi morta a mando de Bruno. Hoje em dia o goleiro está preso em regime fechado em Varginha (MG), mas pode haver mudanças no sistema da pena em breve.

A justiça de Varginha (MG), onde o atleta está preso por participação na morte de Eliza, atualizou o atestado de pena do ex-jogador do Flamengo e por esse motivo Bruno poderá pedir progressão de pena, a partir do próximo sábado (13), solicitando regime semiaberto.

Filho de Eliza sobre morte da mãe

Segundo Sônia de Fátima, Bruninho soube que Bruno é um dos responsáveis pela morte de Eliza no último dia das mães. A revelação aconteceu em uma conversa entre avó e neto em um momento em que o menino perguntou à dona de casa como a mãe havia morrido.

Por orientação de psicólogas, Sônia devolveu a pergunta e questionou se o neto já havia ouvido alguma história a respeito da morte da mãe. Ele citou que a avó sempre fugia do assunto e então ela decidiu revelar tudo, como a morte da filha, a tentativa de matar o menino e o desaparecimento do corpo da modelo – o menino já sabia que o pai estava preso.

Durante a entrevista, a mãe de Eliza contou que uma das questões levantadas pelo neto foi: “Por que ele tentou me matar? Era um bebê.”

Retorno de Bruno: medo

Atualmente, com a possibilidade de que Bruno possa ter direito ao regime semiaberto, Sônia afirma que o está ainda mais alerta sobre a segurança do neto. A dona de casa tem o hábito de sempre o acompanhar no caminho para a escola, para atividades extracurriculares, consultas médicas, entre outras práticas.

“Venho conversando com o Bruninho sobre a possibilidade do pai dele procurá-lo e tentar a guarda. Tentei poupá-lo da história dele o máximo que pude. Porque a carga é pesada, mas sua história é conhecida no mundo. No fundo, é só uma criança.”

