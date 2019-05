Mãe de Boechat faz depoimento e apresentador vai às lágrimas ao vivo

Um dia antes de completar três meses desde o trágico acidente de helicóptero que tirou a vida do jornalista Ricardo Boechat, a Band News FM prestou uma emocionante homenagem a ele, que trabalhou na empresa como âncora durante anos.

Em comemoração ao Dia das Mães, celebrado neste domingo (12), a rádio transmitiu um áudio da mãe de Boechat, dona Mercedes. A mensagem emocionou o apresentador Eduardo Barão, que chorou ao introduzir a gravação.

“Essa lembrança que você vai ouvir a partir de agora é de uma pessoa muito querida, muito amiga, para quem eu mando um grande beijo, a dona Mercedes. Mando um beijão”, disse Barão, emocionado.

Leia, abaixo, a mensagem de dona Mercedes a seu filho:

“Lembranças da nossa infância e da infância dos nossos filhos vêm à nossa mente. Beijos, abraços, presentes e a felicidade de estarmos juntos. Mas há outros grupo de mulher que, nesse dia, o coração está mais apertado. São aquelas que quando passam escutam murmurar: ‘Coitadas, perderam o filho’. Isso não é verdade, não perderam nada. Elas tiveram um filho, que permanece em sua mente e em seu coração. Viveram com eles sonhos, esperanças, frustrações, com os quais riram e choraram. Que se fizeram homens e mulheres. Sim, são parte de nós. Não importa em que parte do caminho eles deixaram de percorrer, mas nos deixaram a sua presença. Devemos festejar essa data, pois sempre seremos mães”.

O momento foi transmitido ao vivo no Facebook e, nas imagens, era possível ver o apresentador sendo consolado pela colega Carla Bigatto. Confira no vídeo abaixo, a partir das 2 horas e 1 minuto.