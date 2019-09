Mãe dá à luz netos gêmeos e realiza sonho do filho gay de ser pai

Os gêmeos Noah e Maria Flor, filhos do analista financeiro Marcelo das Neves Júnior, foram gerados no útero da avó, mãe de Marcelo, Valdira das Neves, de 45 anos. Os bebês nasceram nesta terça-feira(3) em Ribeirão Preto. Noah precisou ser levado à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para ganho de peso – ele nasceu com 2,190 kg. Marcelo é homossexual e sempre sonhou em ser pai. Para realizar o desejo do filho, a professora aceitou ser sua “barriga solidária”. O desejo foi realizado por meio de uma inseminação artificial com os espermatozoides de Marcelo e os óvulos de uma doadora anônima. Marcelo segura um dos filhos ao lado da mãe e do pai

Valdira contou que sempre quis ter um segundo filho depois de Marcelo, mas não conseguiu por falta de recursos. Aos 41 anos, ela perdeu um bebê recém-nascido e decidiu procurar uma clínica de fertilização.

Suas chances de engravidar eram muito baixas devido à idade e seus problemas na tireoide. Foi assim que Marcelo sugeriu que sua mãe fosse sua barriga solidária com os óvulos de outra mulher.

Marcelo, Valdira e um dos bebês no momento do parto

Anderson Melo, ginecologista que acompanhou a gestação, contou que a maior dificuldade encontrada foi conseguir fixar o embrião no útero de Valdira. Segundo o médico, o endométrio – parede do útero – da professora era muito fino, mas o problema foi solucionado com medicamentos. Foram necessárias quatro tentativas para que, em janeiro de 2019, a fecundação fosse bem-sucedida.

