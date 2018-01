Mãe atropela e mata filha acidentalmente no Acre

A pequena Ana Beatriz Pismel de Paula, 2 anos, morreu após ser atropelada acidentalmente pela mãe em Rio Branco (AC). O acidente aconteceu na tarde do último domingo (31).

De acordo com a tia da menina, a mãe não viu a garota indo em direção ao veículo no momento em que o manobrava. “Ela não viu porque o carro é grande, é uma caminhonete alta. [Ana Beatriz] ainda gritou ‘mãe, mãe’ e correu por trás do carro”, relembrou Maria José Pismel em entrevista ao G1 AC.

Desde a morte da filha, os pais de Ana Beatriz não conseguem voltar para casa e estão na casa de parentes na cidade de Senador Guiomard.

