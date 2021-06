Principal suspeito de assassinar Madeleine McCann quebra o silêncio

Christian Brueckner, condenado por crime sexual infantil, estupro e tráfico de drogas, falou pela primeira vez desde que se tornou, no ano passado, o principal suspeito pelo desaparecimento de Madeleine McCann.

Por meio de uma carta divulgada pelo tabloide alemão Bild, nesta segunda-feira (14), Brueckner classificou a investigação do caso como um “escândalo” e ainda afirmou que os investigadores estão “perseguindo uma pessoa inocente”, portanto “deveriam renunciar”.

De acordo com as informações dos promotores da Alemanha, há “evidência concretas” de que Madeleine esteja morta e que apontam Christian Brueckner como o culpado de ter cometido o assassinato.

Atualmente, a polícia investiga as alegações feitas por uma clarividente, que acredita que ela está enterrada em um bosque perto da Praia de Luz, em Portugal, onde restos mortais de várias outras pessoas desaparecidas foram localizados. A região ficar perto do resort do qual ela desapareceu em maio de 2007.

Relembre o caso

Madeleine desapareceu de seu quarto em 3 de maio de 2007, alguns dias antes de seu aniversário de 4 anos, em um prédio na costa da Praia da Luz, na região do Algarve, no sul de Portugal.

Coincidentemente, essa é a mesma área em que morava o suspeito Brueckner, que hoje cumpre pena por estupro na Alemanha e tem antecedentes de pedofilia em sua ficha criminal.

Madeleine McCann teria completado 18 anos na última quarta-feira, 12 de maio. Seus pais, Kate e Gerry McCann, ainda alimentam esperanças de que a filha esteja viva, visto que a polícia nunca apresentou provas concretas da morte da garota.