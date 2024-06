Lula convida cantores sertanejos para almoço; saiba quem aceitou

O presidente Lula está planejando uma reaproximação com cantores sertanejos, segmento que apoiou em massa a candidatura de Jair Bolsonaro nas últimas eleições, segundo informações do colunista Lauro Jardim, de “O Globo”. Jorge Kajuru, vice-líder do governo no Senado, vem articulando a estratégia.

Ao que tudo indica, Lula deve se reunir com os artistas em uma espécie de “almoço de relacionamento”.

Quem aceitou e recusou o convite de Lula

Ainda de acordo com a apuração de Lauro Jardim, o cantor Leonardo e as duplas Bruno & Marrone e Chitãozinho & Xororó, além de Eduardo Costa, já aceitaram o convite para um almoço com o presidente. Gusttavo Lima ainda rejeita a ideia.

O posicionamento marca uma reaproximação de Lula com os sertanejos, que, em certo momento, foram muito próximos a ele em seus dois primeiros mandatos, chegando a participar de diversos encontros e shows na Granja do Torto. Sérgio Reis, amigo íntimo de Lula que aderiu ao bolsonarismo, estava sempre presente.

Contudo, mesmo com seu apoio explícito a Jair Bolsonaro, Sérgio garante que mantém um vínculo de amizade com Lula, afirmando que o presidente é um fã de seu trabalho.

