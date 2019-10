“Passei por decepções e traições”, revela esposa de Leonardo

Nesta última quarta-feira (16), o cantor Leonardo e a jornalista Poliana Rocha completaram 23 anos de casados. Para celebrar a data, ambos postaram vídeos em seus perfis nas redes sociais com declarações de amor.

Mas um detalhe chamou atenção na legenda da publicação de Poliana. Enquanto falava sobre as idas e vindas no casamento, ela revelou ter sido traída diversas vezes pelo sertanejo. As decepções, porém, a teriam ensinado a ser “uma mulher forte, guerreira, que persevera e crê nos propósitos de Deus”, disse a esposa do cantor.

O cantor, por sua vez, preferiu uma declaração mais sucinta. “São 23 anos de muito amor, parceria e cumplicidade! Te amo”, escreveu.

Juntos, Poliana e Leonardo são pais de Zé Felipe, 21 anos. O cantor possui ainda cinco filhos de outros relacionamentos: Pedro Leonardo, 32 anos, Monyque Isabella, 28, Jéssica Beatriz, 25, Matheus Vargas, 21, e João Guilherme Ávila, de 17.

