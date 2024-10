Luisa Arraes e Caio Blat terminam relacionamento após sete anos

Juntos há sete anos, os atores Caio Blat e Luisa Arraes colocaram um ponto final na relação. A informação foi confirmada pela assessoria do ex-casal, que não deu mais detalhes. Em agosto, de acordo com o jornal Extra, Luisa pediu um tempo para pensar no futuro da relação, que se iniciou em 2017, e sempre viveram cada um em sua residência.

A decisão veio após circular nas redes um vídeo de Arraes curtindo a festa de encerramento de “No Rancho Fundo”, novela da Rede Globo, na qual ela foi uma das protagonistas, com José Loreto, colega de elenco. Na gravação, é possível ver a atriz cantando no colo de Loreto, e os dois acabam dando um selinho.

Ambos negaram em algumas situações que teriam um relacionamento aberto no sentido comum, e que tinham uma relação longa, e que poderiam surgir desejos e dúvidas dos dois lados. Além do vídeo, Blat não compareceu a festa de aniversário de 31 anos da companheira, e se justificou falando que não esteve presente por conta do trabalho.

“Não temos uma relação aberta, nunca falamos sobre isso. O que temos é uma relação longa. Acreditamos que ao longo dos anos a pessoa pode ter encontros, desejos. Não precisa se separar por isso“, o ator chegou a declarar numa entrevista ao podcast Desculpa Alguma Coisa.

Continua após a publicidade

“É uma falta de respeito com um momento de lazer da pessoa. Eu sabia exatamente onde ela estava, com quem ela estava, faz parte do nosso acordo. Estamos juntos há sete anos e queremos continuar juntos por muito tempo ainda”, afirmou Caio à época. Os dois sempre moraram em casas separadas.

Contudo, os fãs dos dois artistas não precisam se preocupar, pois o término da relação pessoal não vai interferir na profissional. Inclusive, eles estarão juntos na peça “Os Irmão Karamazov”, baseado no romance do russo Fiodór Dotoiévski.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.

Continua após a publicidade