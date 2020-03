Lei prevê criação de “Patrulha Maria da Penha” em São Paulo

O governo do estado de São Paulo sancionou uma lei que prevê a criação da “Patrulha Maria da Penha” com o objetivo de monitorar a segurança de mulheres vítimas de violência doméstica. Ela deve entrar em vigor no prazo de 90 dias.

Não existe, contudo, uma especificação de como atuarão os profissionais e de que maneira funcionará o serviço. Cidades como Rio de Janeiro e Suzano, assim como o estado da Bahia, já têm vertente semelhante, com o nome de “Ronda Maria da Penha“.