Léa Garcia morre aos 90 anos

Morreu nesta terça-feira (15), um dos principais nomes do cinema nacional, a atriz Léa Garcia, aos 90 anos. A informação foi anunciada pelos familiares através de um post feito no Instagram: “É com pesar que nós familiares informamos o falecimento agora na cidade de Gramado no @festivaldecinemadegramado da nossa amada Léa Garcia”. Veja a publicação:

Léa seria a homenageada da noite de hoje no Festival de Cinema de Gramado, onde receberia o Troféu Oscarito pelos mais de 70 anos de carreira no cinema e na televisão brasileira.

A atriz teve sua estreia na TV ainda na década de 1950, conhecida por ser uma das primeiras atrizes negras na história da teledramaturgia nacional, dando vida à personagens marcantes como a vilã Rosa na primeira e icônica versão de Escrava Isaura, de 1976.

Com um currículo extenso, Léa trabalhou em mais de 60 produções, incluindo filmes e novelas ao longo destes 50 anos, tornando-se referência e uma das principais investidoras do cinema negro brasileiro.

Seu último papel foi em 2017, quando participou da terceira temporada da série Mister Brau, ao lado de Taís Araújo e Lázaro Ramos, onde interpretou a personagem Dona Antonia.

Homenagens à Léa



Após o anúncio do falecimento da atriz, diversos artistas prestaram suas homenagens. A atriz Laura Cardoso lamentou o falecimento da amiga e colega de trabalho. Ela entregaria à Léa, esta noite, o Troféu Oscarito, no Festival de Cinema de Gramado.

“Ainda sem compreender o que houve. Estávamos juntas todos esses dias, em Gramado, sorrindo e se divertindo como os velhos tempos. Fique com Deus, minha eterna colega. Fique com Deus”, declarou Laura. Confira a homenagem emocionante da atriz:

O apresentador Manoel Soares também lamentou a morte repentina da atriz, e destacou a sua trajetória ilustre no cinema e na televisão através de uma publicação em suas redes sociais: “Cada sorriso, cada entoada de voz, cada olhar foi uma aula de afeto e coerência entre arte e vida, o tempo se curvou ao seu encanto obedecendo a melodia de sua existência“, publicou o jornalista. Confira:

Que a genialidade, talento e perseverança de Léa fique para sempre marcada na história do cinema e da televisão brasileira, inspirando e encorajando diversas gerações que acreditaram e aplaudiram o seu talento e a sua coragem de enfrentar as indiferenças.