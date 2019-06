Kézia viralizou com homenagem ao namorado que assumiu seu bebê com Down

Kézia Adami, de 21 anos, aproveitou o Dia dos Namorados para prestar uma bela homenagem ao seu parceiro, Lucas Malheiros, de 24 anos. Com a frase “Manual de como formar uma família feliz” e 19 fotos, ela narrou sua história de amor.

Os dois se aproximaram durante a gestação e nascimento de João Miguel Adami Ales. O bebê é filho da jovem com outro homem e é portador de Síndrome de Down.

Ela se surpreendeu ao ver Lucas cada vez mais próximo mesmo ela estando grávida do ex. Descobriu também que o rapaz sempre quis adotar uma criança com Down porque tem um tio com a mesma síndrome.

A publicação viralizou nas redes. “Fiz o post como sempre fazemos pra quem gostamos, mas não imaginava que fosse ter tanta repercussão. Recebemos muitas mensagens, mas me apeguei nas positivas, até porque eu sei o quanto nosso amor é puro”, diz a jovem.

Abaixo, veja a história de Kézia e Lucas:

