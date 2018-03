Katy Perry faz homenagem a Marielle em apresentação no Rio

Katy Perry está em turnê no Brasil, como o seu show “Witness The Tour”. Na sua performance no Rio de Janeiro na Praça da Apoteose, neste noite de domingo (18), a cantora fez uma homenagem a vereadora Marielle Franco.

A cantora convidou ao palco a irmã Anielle e a filha Luyara da vereadora e pediu por justiça a vítima. Enquanto isso, uma imagem de Marielle era projetada atrás das mulheres.

Confira o momento:

Marielle foi assassinada na noite de quarta-feira (14) enquanto voltava de um evento sobre mulheres negras do qual a parlamentar participou. Seu motorista Anderson Pedro Gomes também foi morto enquanto transporta a vereadora. Dois veículos perseguiram o carro na qual os dois estavam e dispararam, pelo menos, nove vezes.

A assessora de Marielle que estava também no veículo sobreviveu ao atentado.

