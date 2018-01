Jovem reconhece suspeito de estupro flagrado por câmera

A Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta quinta-feira um suspeito de agarrar e estuprar dentro de um carro uma jovem de 18 anos, técnica em nutrição, no bairro Aricanduva, na zona leste de São Paulo.

De acordo com informações da Secretaria de Estado da Segurança Pública divulgadas pelo UOL, a mulher reconheceu o estuprador de 35 anos que a atacou às 7h da manhã do último dia 14 de janeiro. O crime foi flagrado por câmeras de segurança.

Depois de esperá-la em uma esquina do bairro, ele a agarra e a obriga a entrar em um Fiat Sena preto. Eles ficam dentro do carro por 30 minutos. De acordo com a vítima, o homem manteve uma arma apontada para ela e a estuprou durante esse tempo.

A prisão temporária de um policial militar suspeito de ter cometido chegou a ser pedida, mas a vítima não o reconheceu como autor do estupro.

