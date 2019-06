Jovem de 16 anos é morta e tem partes do corpo espalhadas por cidade

O corpo de Yasmin foi esquartejado e deixado em três pontos diferentes da cidade. O pai dela, o motorista Waldir Nery, disse que já esperava pelo pior. “Eu já esperava. 24 horas [desaparecida]. Ela não ficava duas horas fora de casa, era escola-casa, escola-casa”, afirmou ao G1.

Ele disse também que a filha era boa aluna e havia ganhado uma bolsa integral para estudar em uma escola particular. No dia em que desapareceu, ela saiu de casa dizendo que ia a um show. Posteriormente, a família descobriu que ela estava com o adolescente de 17 anos suspeito de ter a matado.

“Ela saiu de casa umas 16h30 e as 17h a mãe dela ligou e ela ainda atendeu. Ela disse que tinha ido com um colega que a gente conhece, mas aí a mãe ligou para confirmar e o moleque não estava com ela não, era esse outro, ela mentiu”, contou Nery.

A escola onde ela estudava suspendeu as aulas e publicou nota:

Tomados de imensa consternação pela notícia do falecimento trágico de nossa aluna, Yasmim da Silva Nery, informamos que todas as atividades do Collegium Sapiens Araraquara estarão suspensas amanhã, terça-feira (11/6), por motivo de luto.A direção, juntamente com professores, colaboradores e alunos, manifestam profundo pesar pelo ocorrido, formando uma rede de apoio e solidariedade aos pais e familiares. Gratos pela compreensão.

