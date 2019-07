Cabo de aço de brinquedo se rompe e deixa feridos em parque

Um cabo de aço se rompeu em um dos brinquedos do parque de diversões Play Kid, na Praça dos Três Poderes, de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O colapso aconteceu na noite de sábado (6) e deixou várias pessoas feridas.

Com o rompimento, ocorrido próximo da base do brinquedo, as cadeiras despencaram. Por estar em uma altura baixa, o acidente não foi mais grave.

Uma jovem, cuja identidade não foi divulgada, foi internada. Segundo familiares, ela sofreu múltiplas fraturas no nariz e precisará ser operada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e os feridos foram encaminhados ao Posto de Atendimento Médico (PAM) de São João de Meriti.

De acordo com frequentadores do parque, o brinquedo em que o colapso aconteceu estava fechado para o público na semana passada.

Segundo a Prefeitura de São João de Meriti, o parque Play Kid funcionava com as autorizações pertinentes à atividade, ou seja, bombeiros, polícia civil, polícia militar e Vara da Infância e da Juventude.

Além disso, eles afirmam que foi apresentado o laudo técnico atestando capacidade de operação. A prefeitura informou ainda que está a disposição dos órgãos competentes no que for necessário.

Confira, abaixo, um vídeo do momento do acidente:

