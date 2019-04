Jovem é morta a tiros no meio da rua no interior de São Paulo

A jovem Maria Elitácia dos Santos, de 22 anos, foi morta a tiros no meio da rua na tarde de quarta-feira (10), em Dumont (SP). O ex-marido da vítima foi detido pela Polícia Militar Rodoviária em Limeira, duas horas depois do crime. A suspeita da polícia é de que o homem a matou por não se conformar com o fim do relacionamento.

Segundo uma amiga da vítima, Maria Elitácia e seu ex-marido, cujo nome não foi divulgado, mudaram de Alagoas para Dumont há 2 meses, em busca de emprego. Eles têm quatro filhos e o relacionamento havia acabado há pelo menos um mês. No momento em que foi baleada, a vítima havia acabado de deixar um dos filhos na escola.

Um vídeo feito por câmeras de segurança e divulgado na internet mostra que a jovem caminhava por uma rua quando foi abordada por um homem, que correu em sua direção. Ela parou na calçada e tentou reagir, mas rapidamente caiu no chão, aparentemente ferida. O homem, então, disparou pelo menos 5 tiros e fugiu em um carro prata, dirigido por outra pessoa. Maria Elitácia morreu na hora.

Depois de abordados pela polícia, o ex-marido da vítima e o motorista do carro foram encaminhados para a delegacia de Dumont. No carro, foram encontrados um revólver calibre 38 e munições.

