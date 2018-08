Segundo informações do laudo o Instituto Médico Legal (IML), divulgadas pelo G1 neste domingo (19), a jovem que foi encontrada morta em uma praia de Mongaguá (SP) estava grávida. O suspeito de ser autor do crime confessou ser o pai.

Atyla Arruda Barbosa foi achada morta com sinais de afogamento em uma praia da cidade localizada na Baixada Santista. A suspeita é que o casal de patrões da garota, um homem de 47 anos e uma mulher de 21 sejam os responsáveis de sua morte.

Os dois foram presos pela Polícia Civil na última sexta-feira (17), após a descoberta de que ambos queriam ficar com o seguro de vida da jovem – estimado em R$ 260.

Durante depoimento aos agentes policiais, o homem afirmou que teve relações sexuais com Atyla e admitiu ser o pai do bebê que a jovem esperava. De acordo com o laudo do IML, a garota estava grávida de três meses.

Segundo a polícia, para ter relações com a afilhada, o homem dizia a garota que a esposa não podia ter filhos. Atyla, que morava fora de seu estado natal, foi convidada para trabalhar com os suspeitos e se viu diante de uma oferta de dar a criança ao casal pelo acolhimento dado a ela.

