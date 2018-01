Jornalista da BBC se demite por causa de desigualdade salarial

Depois da saída da jornalista Carrie Gracie da BBC por causa da sua indignação com as diferenças de salários entre homens e mulheres na redação, quatro jornalistas do sexo masculino da emissora aceitaram nesta sexta-feira (26) diminuir o que recebem.

Entre eles estão alguns dos maiores salários da emissora, como os apresentadores Jeremy Vine e John Humphrys, além de Huw Edwards (editor de notícias) e Jon Sopel (correspondente), de acordo com o site da BBC.

Carrie ocupava um cargo com as mesmas funções de Jon, porém o correspondente faturou em 2017 cerca de 200 a 250 mil libras, enquanto ela, na China, 135 mil libras.

A jornalista ocupava o cargo de correspondente da BBC na sucursal chinesa por mais de 30 anos, e seu desligamento da empresa veio em forma de carta, onde declarava que “os dados mostraram uma indefensável brecha salarial entre homens e mulheres que fazem o mesmo trabalho”.

Tony Hall, atual diretor-geral da BBC, comprometeu-se a combater a desigualdade salarial na empresa até 2020. Há a expectativa que, mesmo com a demissão de Carrie, ela volte a atuar na BBC na sede em Londres.

