João de Deus não deve se apresentar antes das 20h de hoje, diz delegado

Após a informação de que o prazo para João de Deus se entregar acabaria às 14h deste sábado, o delegado-geral da Polícia Civil de Goiás, André Fernandes, afirmou que a corporação segue negociando com a defesa a apresentação do médium, mas que isso não deve acontecer antes das 20h de hoje (15).

De acordo com o delegado, João de Deus não é considerado foragido, pois não há prazo no mandado de prisão para que ele se entregue e porque existe a negociação com a defesa para o cumprimento da ordem. Nesta sexta, ele havia dito que esperava que isso ocorre até o meio-dia deste sábado.

“Para a Polícia Civil do Estado de Goiás, só falta definir o horário e o local. [Sobre horário] Aí eu não posso te definir, vai depender mais do contato que nós vamos fazer, mais no início da noite”, afirmou o delegado à TV Anhanguera.

No entanto, ainda segundo Fernandes, equipes seguem procurando pelo médium independentemente das negociações.

Denúncias

Desde o dia 10, quando foi criado o e-mail para recebimento de denúncias de vítimas, um total de 335 mensagens e contatos por telefone foram atendidos. O e-mail específico para essa finalidade é o denuncias@mpgo.mp.br. Os atendimentos são de denunciantes de Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Pará, Santa Catarina, Piauí e Maranhão.

