Campeã do MasterChef 2021, Isabella Scherer apostou em cardápio vegano

Isabella Scherer, de 25 anos, conquistou o prêmio e título de melhor cozinheira amadora do país na oitava edição do MasterChef Brasil nesta terça-feira (14). Concorrente de Eduardo e Kelyn, a participante surpreendeu o paladar dos jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça com um cardápio 100% vegano.

“É a realização de um sonho. Nem acredito que estou aqui”, disse a vencedora em entrevista a Band.

A catarinense se destacou ao longo dos 24 episódios pela sua inovação e criatividade, fatores que a tornaram diferente dos outros participantes. “Fugi da minha zona de conforto, fiz receitas que achava não ter tempo, investi em ideias malucas e corri do que era simples ou fácil demais”, afirmou.

A escolha de um cardápio totalmente vegano para ser apresentado na final do reality foi considerado arriscada pelos jurados, mas de acordo com Isabella era necessário representar essa culinária. “Eu sabia que, se eu perdesse levantando uma bandeira, algo em que eu acredito e com viés político, seria muito gratificante”, destacou.

A mais nova MasterChef além de cozinheira amadora também é atriz, empresária, estilista, modelo e influenciadora digital. Apesar das diversas funções, ela já deixou claro que pretende seguir a carreira na área gastronômica.

“Tenho certeza de que isso é o que eu amo fazer. Saio daqui louca para estagiar e trabalhar em uma cozinha profissional. Quero aprender e servir os outros. Acho que descobri, mais do que nunca, o prazer de alimentar alguém”, revelou durante entrevista.