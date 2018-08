Irmãs unidas pela cabeça passam por terceira cirurgia de separação

Nascidas há dois anos com as cabeças ligadas, as gêmeas cearenses Maria Ysabelle e Maria Ysadora passaram neste sábado (4) pela sua terceira cirurgia de separação.

O objetivo do procedimento é, justamente, separar os cérebros das duas. O caso foi formado pela equipe de 25 profissionais da área de saúde, entre eles, neurocirurgiões, cirurgiões plásticos, enfermeiros e técnicos que operam os aparelhos de microscópios e de imagem. A operação aconteceu no Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto e durou sete horas.

Segundo entrevista divulgada pela Folha de S.Paulo, os neurologistas Hélio Rubens Machado, do Hospital das Clínicas, e o americano James Goodrich, do Montefiore Medical Center em Nova York, que veio ao Brasil acompanhar a operação, as duas estão com os cérebros separados. Eles esperam os exames para confirmarem a suposição.

Ainda segundo o veículo, as meninas passam por uma cirurgia plástica no momento, porém caso ocorra tudo bem, a quarta operação, programada para novembro, propõe reconstituir a cabeça e a pele das bebês.

