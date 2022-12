IPVA 2023: Governo de São Paulo anuncia calendário de pagamento; confira

O governo de São Paulo divulgou as datas de pagamento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) de 2023. O tributo é anual, cobrado sobre o valor de mercado dos automóveis e fica sob competência dos estados e do Distrito Federal. O início é no dia 11 de janeiro, com data de vencimento de acordo com a placa do carro.

IPVA vai ficar mais caro em 2023

Em 2023, o IPVA vai sofrer um aumento médio de 10,77% para quem possui carros emplacados em São Paulo, de acordo com a Secretaria de Fazenda e Planejamento.

A partir do primeiro dia do ano, os proprietários poderão acessar os valores através de agências bancares, terminais de autoatendimento ou internet banking. Também é possível checar diretamente no portal da Secretaria da Fazenda, sendo necessário preencher os dados de usuário e senha da Nota Fiscal paulista.

Impactos pandêmicos

Vale ressaltar que a falta de peças e componentes para a produção de novos veículos em decorrência da pandemia da Covid-19 impactou o setor de automóveis. O mercado, entretanto, reaqueceu, o que influenciou os valores de mercado dos veículos seminovos em 2022, com valor venal médio de 10,77% para seminovos e usados, sem a grande variação registrada em 2021, de 22,54% nos carros usados, segundo a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Considerando esses fatores, o governo do estado decidiu pela permanência do prazo mais longo de parcelamento, com desconto de 3% para pagamento à vista.

O próprio dono do bem consegue fazer o cálculo: basta multiplicar o valor venal do veículo da tabela Fipe de setembro de 2022 ‒ disponível para consulta no Sistema de Veículos (Sivei) do portal ‒ pelo valor da alíquota para a maioria dos veículos de passeio. Neste ano, o sistema pode calcular automaticamente o número de parcelas disponíveis, que podem ser em até cinco vezes, iguais e consecutivas, a depender do valor do IPVA. O valor por cota, no entanto, deve ser igual ou superior a R$ 68,52.

Como pagar?

Em relação aos formatos de pagamento, existem três maneiras disponíveis: em cota única, com desconto de 3% em janeiro; em cota única em fevereiro, sem desconto; parcelado em até cinco vezes.

Para realizar a operação, é possível recorrer aos seguintes serviços:

Agências bancárias;

Terminais de autoatendimento;

Internet banking;

Casas lotéricas;

Acessar sites de empresas credenciadas à Secretaria da Fazenda

Como é calculado?

O IPVA de São Paulo é calculado conforme o valor venal do veículo, que é descoberto pela pesquisa anual feita pela Fipe, com uma porcentagem aplicada de acordo com o tipo de combustível utilizado.

4%, para carros de passeio;

2%, para motocicletas e similares; caminhonetes, micro-ônibus, ônibus e maquinário pesado;

1,5%, para caminhões em geral;

1%, para veículos de locadoras registrados em SP

Calendário de vencimento do IPVA-2023

A seguir, você confere o calendário de pagamento do IPVA 2023 divulgado pelo Governo de São Paulo: