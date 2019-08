Instagram e WhatsApp vão mudar de nome, diz site americano

O Instagram e o WhatsApp devem mudar de nome, diz o site especializado em tecnologia The Verge. Segundo a publicação, os títulos dos aplicativos serão “Instagram from Facebook” e “WhatsApp from Facebook” (Instagram do Facebook e WhatsApp do Facebook). A ideia é que os usuários saibam quem está “no comando”.

Por enquanto, o nome dos serviços não sofrerão alterações nas telas principais, mas é provável que isso aconteça em breve. A gigante da tecnologia já fez essa mudança com o Oculus.

A popularidade do Instagram e do WhatsApp aumentaram entre os mais jovens, ao passo que a do Facebook diminuiu. Mark Zuckerberg, fundador do rede social, promete que ela será renovada e “mais privada”.

