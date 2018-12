Instagram promove workshops gratuitos de negócios criativos em São Paulo

A empresa Instagram realiza, nos dia 8 e 9 de dezembro, a 4ª edição do #InstamarketBR, que vai ocorrer no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Com entrada gratuita, a feira contará com mais de 70 marcas que usam o Instagram para empreender. Dentre as áreas presentes no evento estão decoração, gastronomia, arte, moda, beleza, acessórios e outros.

A feira é uma oportunidade para os novos empreendedores conhecerem seus clientes e conversarem com eles. Neste ano, diferentemente das três edições passadas, o Instagram irá promover workshops gratuitos com empreendedores expositores para trocar experiências e mostrar como funciona um negócio virtual. As vagas são limitadas e por ordem de chegada.

Além disso, também haverá um bate-papo com a gerente de Relações Institucionais do Instagram, Natalia Paiva, que acontece no sábado (8), das 11h às 11h45. O tema da conversa será o impacto da rede social para pequenos e médios negócios, tudo baseado em um estudo feito pelo Ipsos Connect com empreendedores brasileiros.

A feira acontece nesse final de semana (8 e 9), das 10h às 19h, na Rua João Moura, 740, em Pinheiros.

Confira a programação completa:

8 DE DEZEMBRO

11:00

O impacto do Instagram para pequenos e médios negócios no Brasil

Como o Instagram tem gerado oportunidades para micro-empreendedores, apresentando dados de uma pesquisa inédita conduzida pelo Instituto Ipsos Connect no Brasil.

13:00

Instagram para Negócios

Conheça as ferramentas disponíveis no Instagram para sua empresa.

14:00

Instagram Shopping

Saiba como uma experiência completa de vendas no Instagram pode ajudar o seu cliente a conhecer seus produtos e comprar com mais agilidade!

15:00

Story School

Para inspirar e educar nossa comunidade sobre as inúmeras possibilidades criativas do Instagram Stories, nosso time de especialistas hackeia e explora a fundo todas as suas ferramentas, provocando melhores resultados orgânicos e patrocinados, que impulsionam objetivos de negócio e conectam de forma mais efetiva pessoas e marcas.

16:00

Creative Shop

Você aprenderá ferramentas básicas para criar um vídeo e melhorar os resultados de suas campanhas. Apps necessários para a sessão de Mobile Studio: Legend e Quik (disponíveis gratuitamente na App Store e Google Play)

17:30

Story School

Para inspirar e educar nossa comunidade sobre as inúmeras possibilidades criativas do Instagram Stories.

9 DE DEZEMBRO

11:00

Para comer com os olhos

Em um bate-papo descontraído sobre como é ser uma personal chef, Fernanda Luvezuto irá contar um pouco sobre sua experiência e dar dicas de como promover serviços no Instagram.

12:00

Story School

Para inspirar e educar nossa comunidade sobre as inúmeras possibilidades criativas do Instagram Stories.

13:00

Instagram para Negócios

Conheça as ferramentas disponíveis no Instagram para sua empresa.

14:00

Instagram Shopping

Saiba como uma experiência completa de vendas no Instagram pode ajudar o seu cliente a conhecer seus produtos e comprar com mais agilidade!

15:00

Make consciente

Usar menos produtos e consumir de forma consciente: a maquiadora vegana Mayara Tutumi vai falar sobre as diferenças entre a maquiagem convencional e as naturais e orgânicas, que não tem em sua composição ingredientes perigosos à saúde e ao meio ambiente.

16:00

Creative Shop

Você aprenderá ferramentas básicas para criar um vídeo e melhorar os resultados de suas campanhas. Apps necessários para a sessão de Mobile Studio: Legend e Quik (disponíveis gratuitamente na App Store e Google Play)

17:30

Story School

Para inspirar e educar a comunidade sobre as inúmeras possibilidades criativas do Instagram Stories.

Leia também: O Instagram criou a ferramenta que faltava para facilitar a sua vida

+ 8 perfis para seguir no Instagram se você ama literatura

Siga CLAUDIA no Instagram