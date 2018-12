View this post on Instagram

🎁 21 dias de Natal Donuts Damari 🎁 🌲✨ No nosso primeiro ano de loja fizemos um sorteio por dia em dezembro, esse ano resolvemos repetir e tornar tradição! 🌲🎁 Sortearemos cada dia, para uma única pessoa, a quantidade de donuts referente ao dia do mês, ou seja: Dia 1 = 1 donut, Dia 2 = 2 donuts e por ai vai, até que no dia 21 de dezembro você poderá ganhar 21 UNIDADES DO SEU DONUT FAVORITO! 🎁🌲✨ Prêmio de hoje: O cliente que for sorteado, leva cinco donuts, tamanho tradicional, de sua escolha! 🍩😋 Para participar: 1️⃣ Marque uma pessoal REAL abaixo (quantas quiser) 2️⃣ Curta essa foto 3️⃣ Siga @donutsdamari Você tem até 17hrs de amanhã para participar! Sortearemos e postaremos quem ganhou no stories! ✨🎁🍩 *imagem meramente ilustrativa*