INSS irá fornecer salário-maternidade por sistema automático

Boa notícia para as mães: o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) irá disponibilizar o salário-maternidade de forma automática após registro do bebê. Você vai mais precisar ir até um posto da instituição para solicitar o benefício. A iniciativa faz parte de um pacote de modernização na liberação de benefícios da Previdência Social e funcionará de forma integrada com os cartórios de registro civil.

O salário-maternidade é um benefício concedido às mães durante o período de afastamento após o nascimento ou a adoção de uma criança. O valor recebido resulta da média de suas últimas 12 contribuições, sendo que o valor não pode ultrapassar o teto do INSS (5.645 reais)

Em até 48 horas, o órgão vai reconhecer as crianças registradas e se você, a mãe responsável ao bebê, é segurada e têm o direito ao benefício. Caso não saiba como anda o seu cadastro na instituição, entre em contato pelo site do INSS ou pelo telefone 135 para tirar todas as dúvidas – e verificar se o benefício foi gerado automaticamente. É importante manter os seus dados sempre atualizados no Instituto.

