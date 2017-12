Você já ouviu falar em cenário maternidade? A ideia é simples: uma mesa de doces e mimos é montada na suíte do hospital para receber de forma mais agradável os amigos e familiares que vão à maternidade visitar o recém-nascido.

“A recepção na maternidade acaba sendo uma alternativa cômoda para os pais, pois as visitas costumam ser bem rápidas, geralmente com hora para entrar e sair e não cansam tanto a mãe. Os mais chegados e os mais distantes podem cumprimentar os pais e conhecer o bebê sem grandes cerimônias”, defende Veridiana Velasco, sócia fundadora da O Mundo de Ninú.

Este estilo de comemoração tem gerado certa polêmica entre as mães. Em grupos de discussão na internet é comum referir-se a este tipo de celebração como uma “festa na maternidade”. Veridiana ressalta, no entanto, que este formato está longe de ser uma festa.

“Trata-se, na verdade, de uma decoração especial da suíte da maternidade com lembranças e mimos personalizados. O objetivo é conceder mais conforto aos amigos e familiares, sempre mantendo um clima de celebração deste momento único”, afirma.

A grande maioria das maternidades permite a montagem de mesas nos apartamentos. É importante que a equipe responsável pela montagem seja enxuta, rápida e respeitosa com o ambiente hospitalar.

“A montagem acontece sempre antes da gestante chegar e a desmontagem ocorre assim que a gestante e o seu bebê deixam a maternidade. Com isso garantimos total privacidade para a família e seus amigos. Para garantir que tudo ocorra dentro das expectativas de nossas clientes, ficamos à disposição da gestante e, quando solicitado, fazemos visitas ao quarto para garantir a arrumação e repor as lembranças ou doces”, explica Veridiana Velasco, ressaltando que as visitas ocorrem em horários pré-combinados com a mãe.

Os principais erros

“É muito comum os pais decidirem pela recepção em cima da hora. O ideal é se planejar e contratar o serviço com uma certa antecedência, preferencialmente dois meses antes da data prevista para o parto. Assim, na hora do nascimento eles se preocupam apenas com o mais importante, que é a chegada do bebê”, conta Veridiana.

O decorador escolhido para a montagem da mesa na suíte deve ter um cuidado muito especial com higiene. “Deve ser discreto. Usar materiais higienizados, trabalhar de cabelos presos e lavar as mãos constantemente são procedimentos essenciais para quem quer trabalhar em maternidade. Afinal, apesar de todos os motivos para comemorar o nascimento do bebê, se trata de um ambiente hospitalar”, lembra Tati Ulhôa, da Decorando Emoções.

“Nos últimos tempos temos vistos várias decorações recheadas de comidas expostas em bancadas próximas ao bebê. Isso é terminantemente proibido! Basta conversar com médicos e enfermeiros para saber que isso pode ser perigoso tanto para o bebê quanto para a mãe. Sempre sugiro alimentos que estejam devidamente embalados em porções individuais. Desta forma, não há vestígios de alimentos. Além disso, quanto mais comida disponível, mais tempo as visitas vão ficar. Porém, nem sempre as mamães estão tão dispostas quanto gostariam. A ideia é receber bem, mas sem exageros para não incomodar outras pessoas”, aconselha Tati.

Para a especialista, grandes produções são dispensáveis e para não cometer erros, o ideal é manter o bom senso. “Muitas vezes os pais esquecem que se trata de um hospital e fazem pedidos inusitados. Uma vez um pai me pediu para instalar uma chopeira! Já vi decoradores instalarem paineis dentro da suíte. São coisas absolutamente desnecessárias, pois estão esquecendo que o motivo de tudo isso é um bebê recém nascido que pede um ambiente discreto e tranquilo”, lembra.

Ao escolher os itens que irão compor a mesa dê preferência para lembranças comestíveis com boa durabilidade e que não necessitem de refrigeração. Veridiana sugere bem-nascidos, mini brownies, doces modelados e em potes. “Os mimos como os aromatizantes, bloquinhos e álcool gel também são uma boa pedida e sempre fazem enorme sucesso entre os amigos”, lembra a decoradora.

Nem todos os quartos dispõem de uma ante sala para acomodar grandes decorações. Por isso, é essencial visitar a maternidade com antecedência para conhecer as dependências e decidir o tamanho da estrutura que a suíte pode abrigar.

“Aqui na Ninú temos um pacote de recepção onde optamos por uma mini table com peças decorativas, louças e caixas para a acomodar doces e lembranças. A ideia é montar um cantinho charmoso para receber os amigos em um clima de celebração, mas sem exageros”, conta Veridiana.