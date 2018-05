Inscrição do Enem: medo e nervoso estão entre palavras mais usadas

“Pressão, medo e nervoso”. O que estas palavras têm em comum? Todas elas foram as mais comentadas entre as últimas 24 horas no Twitter desde que as inscrições para o processo seletivo do Enem 2018 começou nesta manhã de segunda-feira (7).

Tais sentimentos ilustram as preocupações dos estudantes em se sair bem no Exame Nacional que abre oportunidades para estudar em instituições de ensino superior.

o medo agora é real #Enem2018 — miya; singularity (@taeilpoetry) May 7, 2018

AÍ JESUS TO NERVOSO #enem2018 — jean TA MUITO INFINITO (@fhkcabello) May 7, 2018

Por outro lado, palavras de esperança também circulam pela rede. “Conseguir, passar, focar e força” são exemplos das ações mais usadas no Twitter nesta segunda.

As inscrições para o Enem 2018 abriram hoje (dia 7) e irão até o dia 18 de maio, às 23:59. De acordo com o MEC (Ministério da Educação), em menos de duas horas, foram feitas mais de 190 mil inscrições. O órgão prevê para o final do prazo das inscrições, uma média de 7,5 milhões de participantes, segundo o ministro Rossieli Soares.

O Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) de 2018 tem como custo a taxa de inscrição de R$82. Para quem conseguiu isenção do valor, a inscrição também deve ser feita.

A prova será divida em dois domingos, dias 4 e 11 de novembro. No dia 4, será aplicado apenas as 45 questões de línguas, 45 de ciências humanas e redação, com um período de tempo de cinco horas e meia de teste. Já no dia 11, serão feitas as 45 questões de ciência da natureza e 45 de matemática, com o mesmo tempo de prolongamento que no primeiro dia.

Os portões serão abertos a partir do meio-dia e fechados exatamente às 13h, com início das avaliações previstas para as 13h30.

A prova seleciona os participantes para o Sisu, Prouni, Fies e oferece oportunidades para estudar em universidades portuguesas.

Confira o passo a passo pelo site do Enem clicando aqui e não se esqueça dos prazos.

