Um helicóptero que levava uma noiva para o local do casamento caiu na tarde deste sábado (5) em Vinhedo, interior de São Paulo, de acordo com o G1. Segundo o Corpo de Bombeiros, três pessoas sofreram ferimentos leves e a mulher saiu ilesa. Apesar do acidente, o casamento foi realizado.

O helicóptero rodopiou pouco antes de pousar e, após a saída dos ocupantes depois da queda, pegou fogo. Segundo testemunhas, a casa de eventos é semelhante a um castelo e o helicóptero atingiu uma das torres.